Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı

Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
19.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi söylemleri ve Çin'den gelen güçlü talep bakır fiyatlarını yükseltti; Londra Metal Borsası'nda bakırın tonu yüzde 1,3 artışla 12 bin 965 dolara çıktı.

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin doları zayıflatması ve Çin'in büyüme hedefini tutturmasıyla yeniden yükselişe geçti. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,3 artışla 12 bin 965 dolara çıktı.

KÜRESEL BELİRSİZLİK EMTİAYA TALEBİ ARTIRDI

Trump'ın gümrük vergisi söylemleri dolar üzerinde baskı yaratırken, piyasalarda artan belirsizlik yatırımcıları emtia piyasalarına yöneltti. Çin'in ekonomik büyüme hedefini yakalaması da bakırda yukarı yönlü hareketi destekledi.

AVRUPA'YA GÜMRÜK VERGİSİ SÖYLEMİ ETKİLİ OLDU

Trump, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Bu çıkış, güvenli liman arayışını güçlendirirken değerli metallerdeki yükseliş temel metallere de yayıldı.

ARZ SIKINTISI VE TALEP FİYATLARI DESTEKLİYOR

Beş aydır ralli sürecinde olan bakırda yükselişi arz sıkıntısı besliyor. Tedarik eksiklikleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı kurarken, yapay zeka yatırımları, kablolama ve yenilenebilir enerji projeleri bakır talebini artırıyor. Çin kaynaklı güçlü alımlar ve yatırımcıların "debasement trade" eğilimi de fiyat artışını destekliyor.

Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Böyle giderse demir de alıp satarız :) 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.