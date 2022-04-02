Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti

02.04.2022 12:44
Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti

1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle istavrit ve hamsi avından çok memnun olduklarını belirtti.

1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle istavrit ve hamsi avından çok memnun olduklarını belirtti.

Türkiye'de denizlerde 2021-2022 av sezonu 15 Nisan itibarıyla kapanıyor. Fatsalı balıkçılar oluşan hava şartları nedeniyle teknelerini limana çektiler.

Eski yıllara göre masrafların neredeyse 3 katına çıktığını ifade eden balıkçılar, giderlerin çok olması nedeniyle ekonomik olarak çok memnun olmadıklarını dile getirdiler. Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Eski yıllara göre havalar bu yıllarda sıcak geçiyor. Hamsilerde buna bağlı olarak sıcak sulara gelmiyor. İklim şartları bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Hamsinin yılda iki kere turu var. Hamsi çok hızlı şekilde geçişini yapıyor. Bol hamsi avcılığını bu duruma göre 1 ay kadar sürdürüyoruz. Gürcistan'a geçiş esnasında ağlarımızı atarak hamsiyi yakalıyoruz. Balık eskisi kadar denizden çıkmıyor. İstavrit balığı ise bu yıl bizim yüzümüzü güldürdü. Tuttuğumuz balıkları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Her ilde hamsiyi yemeleri için vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Mevsim başlangıcında Türkiye'nin her tarafından balıkçılar avlanıyor. Marmara ve Ege'ye göre Karadeniz hamsisi daha lezzetlidir. O yüzden bizim hamsimizin yeri çok ayrı. Karlı havalarda hamsi yemek için vatandaşlarımız balıkçılara akın ederler. Bizler de halkımızın isteğini kırmıyoruz. Besin değeri yüksek olan balığı zor şartlarda tutuyor ve halkımızla buluşturuyoruz. Eski balık türlerini artık denizlerde göremiyoruz. Hava şartları balığın akışını da etkiliyor. Bizler yine üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Kazasız belasız bir sezon geçirdik" dedi. - ORDU

Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti
Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti

YORUMLAR
500
Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'de misafirlerini ağırlıyor Türkiye'de üç ayda 1,5 milyon kanser taraması yapıldı Türkiye'de üç ayda 1,5 milyon kanser taraması yapıldı

Türkiye, Eylül, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement