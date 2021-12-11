Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya'ya yolcusu

Türk karasularında 1 Eylül'de sezona palamut avı ile başlayan ancak palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsiye yönelirken yaklaşık 3 aylık sürede avlanan hamsi hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti. Hamsinin artık bugünlerde yeterince av vermemesi karşısında ise balıkçılar rızkını Türk karasuları dışında Gürcistan ve Abhazya açıklarında arayacak.

Karadeniz'de şu an hamsi avı kesildi

Karadeniz'de şu an itibariyle hamsi avının kesildiğini belirten Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, "Şu anda deniz suyu sıcaklığının hamsinin Karadeniz bölgesinde kalması için elverişli olmadığını görüyoruz. Hamsi göçünü erken tamamlıyor. Deniz suyu sıcaklığının yanı sıra tekne sayısının fazla olmasıyla birlikte hamsi bu bölgede durmuyor. Daha sakin olan Gürcistan'a Abhazya'ya gidiyor oralarda kendini gösteriyor. Şu anda Türkiye'den oralara giden tekneler artık oralarda bol miktarda avlıyorlar" dedi.

Türkiye'den gidecek olan balıkçı teknelerinin 1 Ocak'tan itibaren Gürcistan ve Abhazya'da hamsi avına çıkacaklarını belirten Denizer, "Artık Türkiye'ye Ocak ayının 1'inden sonra orada avlanan hamsiler gelebilecek. Ancak o bölgede Aralığın 15'den sonra tutulan hamsiler oradaki fabrikalara ve Gürcistan halkının yiyebileceği şekilde piyasaya sürülebilecek. 1 Ocaktan itibaren orada avlanan iri hamsiler Türkiye'ye gelecek. Şu anda bölgemizden 20 kadar tekne Gürcistan'a giderek avlanıyorlar" diye konuştu.

"Artan mazot fiyatlarının altından balıkçının kalkması zor"

Denizer, artan yakıt fiyatının balıkçıya darbe vurduğunu ifade ederek, "Yakıtın son günlerde inanılmaz artışı balıkçılık sektörüne çok darbe vurdu. Geçen sene 22 bin litre mazot, 63-65 bin TL'ye alırken şimdi 220-230 bin TL oldu. Bunun altından balıkçının kalkması çok zor. Önümdeki günler balıkçılık sektöründe büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hamsi 1 Ekimden itibaren avlansın"

Tekne sahiplerinden Ahmet Köroğlu ise bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini ifade ederek hamsi avının 1 Ekim'de başlaması gerektiğini söyledi.

Devletin hamsi avlanma tarihine müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Köroğlu, "Bu sene hamsi erken başladı erken bitti. Böyle olacağı belliydi. Hamsi avına Eylül 1- 2'sinde başlasan bunun sonu böyle olur. Devletimizin bu işe müdahale etmesi lazım. Hamsi avının başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında çok fark olması lazım. Eylül 1 'de hamsicilik olmaması lazım. Eylül 1 'de hamsi avlanma izin belgesi veriliyor. Bu yanlış bir şey. O zaman da balıkçı Eylül'de hamsi avına başlıyor, dolayısıyla bugünlere gelene kadar da hamsi azalmış oluyor. Yoksa devlet buna normal müdahale etse avcılık uzun sürebilirdi. Havaların sıcak gitmesi de hamsi avını olumsuz etkiledi diyebiliriz. Hamsi avı Eylül ayı sonu ya da Ekim 1 'de başlaması lazım. Hamsi avlanma izni o zaman verilmesi gerekir. Eylül 1 'de hamsi avcılığı olmaz. Yıllardan beri balıkçılıkla uğraşıyorum böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'daki hamsi avından çok fazla umutlu değiliz"

Ocak 1 itibariyle Gürcistan ve Abhazya karasularında avlanacaklarını ancak hamsiyle ilgili burada da fazla umutlarının olmadığını kaydeden Köroğlu, "Hazırlıklarımız var birkaç gün sonra oralara geçeceğiz. Ancak orada da balık olmadığını söylüyorlar. Bu sezon 30-40-60 millerde balık avladığımız zamanlar oldu. 50 millerde giden balık bizim sahillere ya da Gürcistan sahillerine gelmez. Gürcistan'a gidiyoruz ama çok umutlu değiliz. Beklentimiz çok zayıf. Bu mazot fiyatlarıyla yola çıkılarak avcılıktan para kazanma şansımız yok gibi. Çok sayıda çalışan insanımız var. Onlar da biz de mağdur olacağız. Bizim mağduriyetimiz onların mağduriyetine yansıyor. 5-6 günde 200 bin TL'lik mazot harcıyoruz. Bunun altından nasıl çıkacağız bilmiyorum" dedi. - TRABZON