Balıkesir'de üreticilere yüzde 75 hibeyle verilen sorgum sudan otu hasat edildi - Son Dakika
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Balıkesir'de üreticilere yüzde 75 hibeyle verilen sorgum sudan otu hasat edildi

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Balıkesir\'de üreticilere yüzde 75 hibeyle verilen sorgum sudan otu hasat edildi
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Balıkesir Altıeylül'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere verilen sorgum sudan otu hasat edildi. Hasadı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Günaydın ile teknik personel takip etti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Aslıhantepecik Mahallesi'nde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle ulaştırılan sorgum sudan otunun hasadı gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik proje kapsamında üreticilere temin edilen sorgum sudan otu, hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalardan kaldırıldı. Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışmalarını Şube Müdürü Kutfettin Deper, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Günaydın ile teknik personel takip etti. Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, proje kapsamında üreticilere sağlanan desteklerin tarımsal üretime yansımaları değerlendirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanırken, Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışması da proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri oldu.

Çalışmanın ardından "Üreten Balıkesir, Güçlü Tarım"mesajı paylaşıldı.

Kaynak: İHA
AltıeylülBalıkesirEkonomiGüncelTarımSudanSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de üreticilere yüzde 75 hibeyle verilen sorgum sudan otu hasat edildi - Son Dakika
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