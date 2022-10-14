Balıkesir haber! BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir haber! BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

14.10.2022 18:14

Balıkesir gündem haberine göre Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu sürüyor.

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu sürüyor.

Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu, gazetecilere, yüklü miktarda balık yakaladıklarını söyledi.

Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini dile getirerek, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haber! BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika

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