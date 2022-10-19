Balıkesir ekonomi haberi | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir ekonomi haberi | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor

19.10.2022 16:59

Balıkesir haberler: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçıların son dönemdeki palamut avı yoğunluğu sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçıların son dönemdeki palamut avı yoğunluğu sürüyor.

Balıkçılık firması yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, palamutta bereketin çok iyi olduğunu söyledi.

Yıllardır Bandırma Körfezi'ne girmeyen palamudun bu yıl güldürdüğünü belirten Kocaman, "Bandırma Körfezi'nden her gün 5-10 bin kasa palamut alınıyor. Bu çok ciddi bir sayıdır. Palamut akınının kasım ayı sonuna dek sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu sene palamudun bol olmasını balığın ilkbaharda Karadeniz'de havyar tutmasına bağlaya Kocaman, Bandırma Körfezi'nde avlanan balıkları soğuk hava depolu araçlarla Ankara, Bursa ve İzmir'deki satış noktalarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu ise yine yüklü miktarda balık yakaladıklarını anlatarak, "Kapıdağ eteklerindeki Dalyan mevkisinde yüklü miktarda palamut tutmak kısmet oldu. Teknede yaklaşık 3 bin çift balık var." dedi.

Kaynak: AA
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Osman Kocaman, Balıkçılık, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir ekonomi haberi | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

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