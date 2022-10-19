Balıkesir ekonomi haberi | BALIKESİR - Bandırma Körfezi'nde palamut yoğunluğu devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçıların son dönemdeki palamut avı yoğunluğu sürüyor.

Balıkçılık firması yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, palamutta bereketin çok iyi olduğunu söyledi.

Yıllardır Bandırma Körfezi'ne girmeyen palamudun bu yıl güldürdüğünü belirten Kocaman, "Bandırma Körfezi'nden her gün 5-10 bin kasa palamut alınıyor. Bu çok ciddi bir sayıdır. Palamut akınının kasım ayı sonuna dek sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu sene palamudun bol olmasını balığın ilkbaharda Karadeniz'de havyar tutmasına bağlaya Kocaman, Bandırma Körfezi'nde avlanan balıkları soğuk hava depolu araçlarla Ankara, Bursa ve İzmir'deki satış noktalarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu ise yine yüklü miktarda balık yakaladıklarını anlatarak, "Kapıdağ eteklerindeki Dalyan mevkisinde yüklü miktarda palamut tutmak kısmet oldu. Teknede yaklaşık 3 bin çift balık var." dedi.