Balya'da 'süper meyve' aronya hasadına Kaymakam Cebeci katıldı, üreticiden bilgi aldı - Son Dakika
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Balya'da 'süper meyve' aronya hasadına Kaymakam Cebeci katıldı, üreticiden bilgi aldı

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Balya\'da \'süper meyve\' aronya hasadına Kaymakam Cebeci katıldı, üreticiden bilgi aldı
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Balıkesir'in Balya ilçesi Kayalar Mahallesi'nde aronya hasadı, Kaymakam Murathan Cebeci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Cebeci, üretici Göksel Kanat'tan üretim süreci hakkında bilgi aldı; 'süper meyve' aronya, alternatif tarımsal ürün olarak öne çıkıyor.

Balıkesir'in Balya ilçesi Kayalar Mahallesi'nde üretimi yapılan aronya meyvesinin hasadı, Kaymakam Murathan Cebeci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balya'da gerçekleştirilen aronya yetiştiriciliği; tarımsal üretimde ürün deseninin çeşitlendirilmesi, alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması açısından çok önem taşıyor. Kayalar Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliği yapan üretici Göksel Kanat, bölgede alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarıyla, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Kaymakam Murathan Cebeci de hasada eşlik ederek Kanat'tan aronya yetiştiriciliği ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Kuzey Amerika kökenli olan ve son yıllarda Türkiye'de yetiştiriciliği yaygınlaşan aronya, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak da anılıyor. Küçük, koyu renkli meyvelere sahip olan aronya; gıda, içecek ve farklı işlenmiş ürünlerin üretiminde değerlendiriliyor. Aronya meyvesi taze tüketimin yanı sıra meyve suyu, reçel, marmelat, kurutulmuş meyve ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılıyor. Sahip olduğu katma değer ve farklı kullanım alanları sayesinde aronya, üreticiler açısından alternatif bir tarımsal ürün olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA
BalıkesirEkonomiGökselGüncelBalyaSon Dakika

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