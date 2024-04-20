Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma'da 2023-2024 yılı arasında kepenk kapatan ve yeni açılan işletmelerin rakamlarını paylaşarak 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirdi.
Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, 2023 senesinde Bandırma'da toplam 354 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini ve toplam 165 işletmenin de kepenk kapattığını dile getirdi. 2024 yılının ise hareketli başladığını ifade eden Adem Yılmaz, "2024 Yılının İlk üç ayına baktığımızda, Bandırma'da toplam 68 yeni işletme açıldı. 38 tane ise kapanan işletme var. Bu veriler aslında, Bandırma'daki iş dünyasının dinamizmini ve değişimini yansıtıyor. Bandırma'nın bu yılı verimli geçirmesini umuyoruz," dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Ekonomi › Bandırma'da 2024'ün ilk 3 ayında 68 yeni işletme açıldı - Son Dakika
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konaklama fiyatlarında abartıya gidilmemesi uyarısını yaparak, "İnsanların yaşadığı ülkede tatil yapma şartları kolaylaşsın" dedi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu'na göre, Sivas'ta İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin sayısı 24 bin 602 kişi olarak belirlendi. Rapor, kadınların işsizlik oranının yüzde 49,2, gençlerin ise yüzde 24,38 olduğunu ortaya koydu. Mesleklere göre incelendiğinde ise en fazla kayıtlı işsizin temizlik görevlisi olduğu görüldü.
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) yönetimi, en eski üyelerinden Ömer Ağan'ı evinde ziyaret etti. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Ağan'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve onu plaketle onurlandırdıklarını belirtti. Ağan ise ziyaretten duygulandığını ve BODTO'nun güzel gelişmeler kaydettiğini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 40. yılını hizmet binasında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'in konuk olduğu etkinlikte, Ekonomide Güncel Gelişmeler konulu söyleşi düzenlendi. GAİB ailesi, kırkıncı yıl pastasını keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Birlik, 17 bini aşkın üyesiyle 190'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya ve Mersin illerinde örtü altı sebze ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri olduğunu belirtti. Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden destek beklediğini ve pazarlama sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediyelerin çiftçilere destek vermesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya ve Mersin illerinde yapılan sebze seracılığında bayram sonrası önemli fiyat düşüşleri olduğunu belirtti. Bayraktar, seracılığın ülkede hızla geliştiğini ve sebze üretiminin yoğun olduğu illerde çiftçilerin pazarlama sorunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, belediyelerin çiftçilere destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Denizli'de Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar, üreticileri ziyaret etmeye başladı. Üreticiler ise ekonomik sıkıntılar ve yükselen maliyetlerle mücadele ettiklerini dile getirdi.
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