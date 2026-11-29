Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerde kullanılan araç ve ekipman kapasitesini artırmak amacıyla makine parkuruna 6 traktör ve yeni ilaçlama makineleri ekledi.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ekipman takviyesiyle, tarımsal çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülmesi hedefleniyor. Kurumun envanterine dahil edilen 6 traktörün yanı sıra yeni ilaçlama makinelerinin de sahadaki tarımsal uygulamalarda kullanılması planlanıyor.

Makine parkurunun güçlendirilmesiyle enstitünün yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin daha güçlü bir ekipman altyapısıyla sürdürülmesi amaçlanıyor. Yeni araç ve makinelerin, özellikle sahada gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Enstitüye kazandırılan ekipmanlarla birlikte kurumun tarımsal faaliyetlerdeki araç ve makine kapasitesi artırılmış oldu.