Bank of America, Ereğli Demir Çelik hisseleri için raporunu düzeltti

Ekonomi

Bank of America (BofA) bugün yeni bir rapor yayımlayarak raporunu değiştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisselerine ilişkin tavsiye ve önerisini revize ederek hedef fiyatını düşüren Bank of America, Erdemir yönetiminin açıklamalarından sonra raporunu düzeltti.

Hedef fiyatı 19 liradan 47 liraya yükselten BofA Securities tavsiyesini 'nötr' olarak belirledi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu rapor, tahmini FAVÖK ve türetilmiş fiyat hedefinin doğru hesaplanmadığı anlamına gelen varsayılan gerçekleşmiş çelik fiyatındaki bir hatayı düzelten 29 Şubat 2024 tarihli önceki raporun yerine geçmektedir. Sonuçlar FY23 cirosu 147,9 milyar TL, yıllık +yüzde 16, BofAe'ye göre +yüzde 3, konsensüse göre - yüzde 1. FAVÖK 15,2 milyar TL, yıllık - yüzde 44, BofAe'ye göre + yüzde 19 ancak konsensüse göre - yüzde 16. Çelik üretimi 7,4 Mt, yıllık bazda - yüzde 5 ve konsensüse kıyasla - yüzde 3. Model değişiklikleri: 2024E FAVÖK, daha yüksek varsayılan çelik fiyatları (+ yüzde 21 artışla 797 $/t basit ASP) ve daha zayıf varsayılan TL (28'den 36'ya) ile yüzde 49 artarak yaklaşık 40,4 milyar TL'ye ulaştı. Operasyonel ve finansal kaldıraç yükseltilmiş hedef katsayı (5,1x'e karşı 4,0) fiyat hedefimizi 47 TL'ye (19 TL idi) yükseltmemize neden oldu. Bu nedenle Nötr'e yükseltiyoruz. Zorlu bir 2023'ün ardından şirketin büyük ölçüde normalleştiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, kaldıraçları azaltmaya yönelik bir yol görsek bile, çelik için hem yerel politikalar hem de küresel arz fazlası riskleriyle ilgili belirsizlikler ve riskler görüyoruz, bu nedenle Nötr. Hisseler yaklaşık 4,9x 2024E FAVÖK üzerinden işlem görüyor."

Uzmanlar, bir yabancı yatırım kuruluşunun ilk kez analist raporunu düzelterek fiyat değiştirdiğine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Bank of America'nın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hissesine ilişkin tavsiyesini ve önerisini düzeltmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Erdem, "Bu olaydaki hassasiyetimizi BofA'nın ciddiyetle ele alıp, değerlendirerek rapordaki modeli düzeltmesi yerinde bir karar olmuştur. Doğru bir iletişimle, hem raporu hazırlayan kuruma hem de kamuoyuna durumu anlattık ve analist raporundaki yanlış modelin düzeltilmesini sağladık. Yatırımcılarımızın Erdemir'e güvenmesi, Erdemir'in de yatırımcılarını koruması esasına dayalı mekanizma çalıştı, yanlışlık ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.