Bank of America'nın karı 6,9 milyar dolara indi, Morgan Stanley'nin karı yükseldi - Son Dakika
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Bank of America'nın karı 6,9 milyar dolara indi, Morgan Stanley'nin karı yükseldi

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Bank of America'nın 2026 üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalışla 6,9 milyar dolara indi. Morgan Stanley ise aynı dönemde net karını yüzde 6 artırarak 4,9 milyar dolara çıkardı.

NEW ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'nın karı üçüncü çeyrekte azalırken, Morgan Stanley'nin karı arttı.

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara indi.

Banka, 2025'in aynı çeyreğinde 8,3 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,04 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 91 sente indi.

Kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulanan 1,2 milyar dolarlık para cezası hariç tutulduğunda ise bankanın karı 8,1 milyar dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 1,08 dolar olarak hesaplandı.

Bank of America'nın geliri ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 30 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in aynı döneminde 29 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 6 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre ise bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 20,3 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2025'in üçüncü çeyreğinde 18,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 4,9 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,80 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,03 dolara çıktı.

Kaynak: AA
Morgan StanleyEkonomiFinansSon Dakika

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