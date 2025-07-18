Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon Lirayı Aştı

18.07.2025 15:44
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11 Temmuz haftasında bankacılık mevduatı 482 milyar lira artarak 24 trilyon 227 milyar oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 482 milyar 375 milyon 472 bin lira artarak 24 trilyon 227 milyar 413 milyon 50 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 11 Temmuz ile biten haftada 482 milyar 375 milyon 472 bin lira artarak 23 trilyon 745 milyar 37 milyon 577 bin liradan 24 trilyon 227 milyar 413 milyon 50 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,1 yükselişle 13 trilyon 456 milyar 684 milyon 445 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,3 artışla 7 trilyon 671 milyar 395 milyon 349 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 230 milyar 755 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 192 milyar 114 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 11 Temmuz itibarıyla 1 milyar 358 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 4 trilyon 654 milyar 346 milyon 802 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 587 milyar 824 milyon 258 bin lirası konut, 58 milyar 567 milyon 179 bin lirası taşıt, 1 trilyon 746 milyar 962 milyon 902 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 260 milyar 992 milyon 463 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Temmuz ile biten haftada 109 milyar 872 milyon 927 bin lira artarak 19 trilyon 118 milyar 536 milyon 781 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika

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