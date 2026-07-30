Bankacılık Mevduatı 32 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Bankacılık Mevduatı 32 Trilyon Lirayı Aştı

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 24 Temmuz'da 32 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 483 milyar 358 milyon 688 bin lira artışla 32 trilyon 392 milyar 939 milyon 699 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Temmuz ile biten haftada yüzde 1,5 artarak 31 trilyon 909 milyar 581 milyon 11 bin liradan 32 trilyon 392 milyar 939 milyon 699 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,6 yükselerek 17 trilyon 916 milyar 474 milyon 783 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,7 artışla 10 trilyon 499 milyar 925 milyon 50 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 262 milyar 211 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 223 milyar 80 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 24 Temmuz itibarıyla 2 milyar 361 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artışla 6 trilyon 669 milyar 951 milyon 347 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 811 milyar 303 milyon 394 bin lirası konut, 41 milyar 954 milyon 726 bin lirası taşıt, 2 trilyon 537 milyar 839 milyon 512 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 278 milyar 853 milyon 715 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 24 Temmuz ile biten haftada 251 milyar 27 milyon 227 bin lira artarak 26 trilyon 47 milyar 377 milyon 797 bin liradan, 26 trilyon 298 milyar 405 milyon 24 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 32 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika

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