Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu

07.04.2022 14:19
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 294 milyon lira artarak 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 294 milyon lira artarak 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Nisan itibarıyla 28 milyar 294 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 461 milyar 657 milyon liradan 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 74 milyar 407 milyon lira azaldı . Söz konusu haftada yüzde 1,2 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 965 milyar 935 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 803 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Nisan itibarıyla 5 milyar 573 milyon lira artışla 802 milyar 724 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 311 milyar 524 milyon lirası konut, 14 milyar 652 milyon lirası taşıt ve 476 milyar 548 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 512 milyon lira artarak 753 milyar 323 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,8 artışla 232 milyar 730 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 93 milyar 289 milyon lirası taksitli, 139 milyar 441 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 565 milyon lira azalarak 162 milyar 748 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 138 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 228 milyon lira artarak 1 trilyon 57 milyar 777 milyon lira oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 490 milyar lira oldu - Son Dakika


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