Bankacılık sektöründe kredi hacmi 11 Eylül itibarıyla 28,3 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
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Bankacılık sektöründe kredi hacmi 11 Eylül itibarıyla 28,3 trilyon liraya ulaştı

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BDDK haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Eylül itibarıyla 141 milyar 634 milyon lira artarak 28,3 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 475 milyar liraya, toplam mevduat ise 32 trilyon 165 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Eylül itibarıyla 28,3 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Eylül itibarıyla 141 milyar 634 milyon lira artarak 28 trilyon 128 milyar 197 milyon liradan 28 trilyon 269 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 307 milyar 731 milyon lira artarak 31 trilyon 857 milyar 427 milyon liradan 32 trilyon 165 milyar 158 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 475 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 15 milyar 654 milyon lira artarak 3 trilyon 475 milyar 134 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 833 milyar 909 milyon lirası konut, 41 milyar 581 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 599 milyar 642 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 306 milyon lira artarak 4 trilyon 261 milyar 558 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 28 milyar 275 milyon lira artışla 3 trilyon 497 milyar 447 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 320 milyar 159 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 177 milyar 289 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 40 milyon lira artışla 867 milyar 232 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 655 milyar 848 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 670 milyon lira artarak 5 trilyon 994 milyar 792 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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