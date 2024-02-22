Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 43 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 43 milyar 179 milyon lira artarak 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Şubat itibarıyla 43 milyar 179 milyon lira artış gösterdi.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liradan 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 211 milyar 745 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 78 milyar 187 milyon lira oldu.
Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 539 milyar lira oldu
Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Şubat itibarıyla 308 milyon lira azalışla 1 trilyon 538 milyar 686 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 892 milyon lirası konut, 92 milyar 890 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 8 milyar 903 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 863 milyon lira artarak 1 trilyon 479 milyar 344 milyon liraya çıktı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 azalışla 1 trilyon 244 milyar 733 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 555 milyar 373 milyon lirasını taksitli, 689 milyar 359 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
Yasal öz kaynaklar arttı
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 301 milyon lira azalarak 196 milyar 754 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 269 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 16 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 635 milyar 725 milyon lira oldu.
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