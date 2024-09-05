Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artarken Mevduat Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artarken Mevduat Azaldı

29 Ağustos haftasında bankacılık sektörünün kredi hacmi 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredileri 1 trilyon 797 milyar lira olurken, mevduatlar 62 milyar 291 milyon lira azalarak 17 trilyon 441 milyar 372 milyon liraya düştü. Ayrıca, bankaların takipteki alacakları arttı ve yasal öz kaynaklar 3 trilyon 138 milyar 229 milyon liraya yükseldi.

05.09.2024 15:17
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Ağustos itibarıyla 96 milyar 469 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 490 milyar 732 milyon liradan 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 62 milyar 291 milyon lira azalarak 17 trilyon 441 milyar 372 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 797 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Ağustos itibarıyla 15 milyar 128 milyon lira artışla 1 trilyon 797 milyar 80 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 456 milyar 863 milyon lirası konut, 82 milyar 198 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 258 milyar 19 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 884 milyon lira artarak 1 trilyon 839 milyar 672 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,1 artışla 1 trilyon 586 milyar 37 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 544 milyar 415 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 41 milyar 622 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 193 milyon lira artışla 252 milyar 915 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 190 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 12 milyar 956 milyon lira yükselerek 3 trilyon 138 milyar 229 milyon lira oldu.

KKM'nin mevduatlar içindeki ağırlığı yüzde 9'a yaklaştı

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,5 ve 24 milyar 789 milyon liralık azalışla 1 trilyon 594 milyar 444,4 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,14'e geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artarken Mevduat Azaldı - Son Dakika

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