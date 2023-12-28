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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika
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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 105 milyar 378 milyon lira artarak 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat da 207 milyar 621 milyon lira artarak 14 trilyon 673 milyar 996 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredileri ise 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları ise 23 milyar 651 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 102 milyon lira oldu.

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi
28.12.2023 - 14:23,
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 105 milyar 378 milyon lira artarak, 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Aralık itibarıyla 105 milyar 378 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar 76 milyon liradan 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 207 milyar 621 milyon lira arttı. Yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 673 milyar 996 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Aralık itibarıyla 16 milyar 722 milyon lira artışla 1 trilyon 497 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 314 milyon lirası konut, 93 milyar 174 milyon lirası taşıt ve 966 milyar 416 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 827 milyon lira artarak 1 trilyon 366 milyar 15 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 486 milyar 309 milyon lirasını taksitli, 613 milyar 470 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 593 milyon lira azalarak 175 milyar 102 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 146 milyar 481 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 23 milyar 651 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 102 milyon lira oldu.

Kaynak: AA
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Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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