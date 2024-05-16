Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 69 milyon lira artarak 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mayıs itibarıyla 30 milyar 69 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liradan, 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 4 milyar 551 milyon lira artarak 15 trilyon 613 milyar 772 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 653,7 milyar lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Mayıs itibarıyla 6 milyar 523 milyon lira artışla 1 trilyon 653 milyar 695 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 445 milyar 453 milyon lirası konut, 90 milyar 398 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 117 milyar 843 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 85 milyon lira azalarak 1 trilyon 618 milyar 694 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 410 milyar 791 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 178 milyon lirasını taksitli, 864 milyar 612 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Yasal öz kaynaklar arttı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 48 milyon lira yükselişle 206 milyar 922 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 165 milyar 20 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 775 milyon lira artarak 2 trilyon 865 milyar 789 milyon lira oldu.

16.05.2024 14:57
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 69 milyon lira artarak 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mayıs itibarıyla 30 milyar 69 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liradan, 13 trilyon 163 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 4 milyar 551 milyon lira artarak 15 trilyon 613 milyar 772 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 653,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Mayıs itibarıyla 6 milyar 523 milyon lira artışla 1 trilyon 653 milyar 695 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 445 milyar 453 milyon lirası konut, 90 milyar 398 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 117 milyar 843 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 85 milyon lira azalarak 1 trilyon 618 milyar 694 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 410 milyar 791 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 178 milyon lirasını taksitli, 864 milyar 612 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 48 milyon lira yükselişle 206 milyar 922 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 165 milyar 20 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 775 milyon lira artarak 2 trilyon 865 milyar 789 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi - Son Dakika

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