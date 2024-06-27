Bankacılık Sektörünün Mevduatı 104,8 Milyar Lira Arttı

Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 104,8 milyar lira artarak 16 trilyon 943,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 21 Haziran ile biten haftada 104 milyar 815 milyon 210 bin lira artışla 16 trilyon 943 milyar 72 milyon 271 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,20 düşüşle 10 trilyon 152 milyar 564 milyon 449 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,50 artışla 6 trilyon 54 milyar 893 milyon 195 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 162 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Haziran itibarıyla 1 milyar 629 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,10 azalarak 1 trilyon 614 milyar 811 milyon 752 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,06 düşüşle 1 trilyon 541 milyar 753 milyon 152 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,04 azalışla 1 trilyon 883 milyar 87 milyon 167 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 61 milyon 368 bin lirası konut, 69 milyar 319 milyon 682 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 142 milyar 430 milyon 702 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Haziran ile biten haftada 54 milyar 817 milyon 944 bin lira azalarak 13 trilyon 161 milyar 381 milyon 105 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,70 artış kaydetti.