Bankacılık Sektörünün Mevduatı 209 Milyar Lira Arttı

Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 209,3 milyar lira artarak 15 trilyon 487,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,43 yükselişle 8 trilyon 846 milyar 704 milyon 980 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artışla 6 trilyon 17 milyar 998 milyon 482 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 630 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Şubat itibarıyla 615 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,05 azalarak 1 trilyon 451 milyar 307 milyon 852 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,58 yükselişle 1 trilyon 351 milyar 186 milyon 882 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,23 azalışla 1 trilyon 645 milyar 742 milyon 99 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 521 milyon 185 bin lirası konut, 70 milyar 155 milyon 776 bin lirası taşıt ve 986 milyar 630 milyon 891 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Şubat ile biten haftada 59 milyar 721 milyon 22 bin lira artarak 11 trilyon 613 milyar 295 milyon 425 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,51 artış kaydetti.