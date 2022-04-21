Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

21.04.2022 15:08
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 50,2 milyar lira artarak 6 trilyon 260,8 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 50,2 milyar lira artarak 6 trilyon 260,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Nisan ile biten haftada 50 milyar 215 milyon 19 bin lira artarak 6 trilyon 260 milyar 762 milyon 732 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,38 artışla 2 trilyon 583 milyar 376 milyon 500 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,48 azalarak 3 trilyon 433 milyar 490 milyon 726 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 495 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 734 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 15 Nisan itibarıyla 780 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,36 artarak 767 milyar 363 milyon 584 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,28 artışla 685 milyar 361 milyon 822 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,60 yükselişle 342 milyar 778 milyon 871 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 288 milyar 479 milyon 231 bin lirası konut, 10 milyar 525 milyon 695 bin lirası taşıt ve 468 milyar 358 milyon 658 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Nisan ile biten haftada 17 milyar 545 milyon 920 bin lira artarak 5 trilyon 342 milyar 706 milyon 691 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,76 artış kaydetti.

YORUMLAR
500
Yurt dışında yerleşikler, hisse senedi alımlarına geçen hafta da devam etti Yurt dışında yerleşikler, hisse senedi alımlarına geçen hafta da devam etti Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 525 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 525 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:22:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement