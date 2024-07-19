Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Lirayı Aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 399 milyar lira artarak 17 trilyon 150 milyar 436 milyon 469 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,63 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,84 artış kaydetti. Aynı dönemde tüketici kredileri, ticari krediler ve kredi kartı bakiyeleri de artış gösterdi.

19.07.2024 15:21
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 399 milyar lira artarak 17 trilyon 150 milyar 436 milyon 469 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 12 Temmuz ile biten haftada 398 milyar 989 milyon 236 bin lira artışla 17 trilyon 150 milyar 436 milyon 469 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,63 artışla 10 trilyon 355 milyar 339 milyon 52 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,84 artışla 6 trilyon 55 milyar 883 milyon 37 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 194 milyar 589 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 689 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Temmuz itibarıyla 270 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,78 artarak 1 trilyon 651 milyar 789 milyon 532 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,43 yükselişle 1 trilyon 573 milyar 353 milyon 641 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,82 artışla 1 trilyon 947 milyar 999 milyon 851 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 760 milyon 679 bin lirası konut, 69 milyar 62 milyon 878 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 177 milyar 965 milyon 975 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Temmuz ile biten haftada 114 milyar 985 milyon 552 bin lira artarak 13 trilyon 481 milyar 340 milyon 498 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika

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