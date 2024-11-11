Banvit BRF, Aydın'da 10 Bin Fidan Dikti

Ekonomi

Banvit BRF, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Banvit BRF Ormanları" projesiyle Bandırma, Elazığ, Manisa ve İzmit'ten sonra şimdi de Aydın'da 10 bin fidanı daha toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Banvit BRF, toplam 50 bin ağaçlık "Banvit BRF Ormanları" projesini 60 bin ağaca yükselten bir adım attı.

Banvit BRF, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Aydın'ın Köşk ilçesindeki ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanlık yeni Banvit BRF Ormanı'nı oluşturdu.

İlk olarak 2021'de ana üretim kampüsünün bulunduğu Bandırma'nın, Sahil Yenice Mahallesi ağaçlandırma sahasında Orman Genel Müdürlüğü destekleri ile 20 bin ağaçlık "Banvit BRF Ormanları" projesini hayata geçiren şirket, 2022'de Ege Orman Vakfı işbirliğinde Elazığ-Maden ve Manisa- Yunt Dağı ağaçlandırma sahaları ile 2023'de İzmit- Taşköprü'de toplam 30 bin fidanı daha toprakla buluşturmuştu. Şirket Aydın-Köşk'deki yeni orman sahası ile birlikte Banvit BRF Ormanları'nı 60 bin ağaca ulaştırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, sürdürülebilirlik alanındaki toplumsal katkılarından ötürü mutluluk duyduklarını belirtti.

Gündüz, sürdürülebilirliğin hem dünya hem de gelecek nesiller adına taşıdığı değeri bildiklerini ve bu konuyu sorumlulukları arasında gördüklerini vurguladı.

Şirket olarak benimsedikleri "Net Sıfır" hedefi doğrultusunda hayata geçirdikleri diğer projelerinin yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Banvit BRF Ormanları projemizle 4 yılda ülkemizin 5 farklı noktasında 60 bin fidanı toprakla buluşturmaktan ötürü mutluyuz. Orman Genel Müdürlüğü ile Ege Orman Vakfı'na kıymetli destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Banvit BRF Ormanları projemizi ülkemizin farklı bölgelerinde de hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk de Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokoller çerçevesinde gerçekleşen ormanlaştırma çalışmalarında bugüne kadar 14 milyondan fazla fidanın ağaç olup ormana karışmasına destek verdiklerinin altını çizdi.

Öztürk, "Bu çalışmalarımızı Banvit BRF gibi dünyanın geleceğini önemseyen ve bu konuda çaba gösteren kişi ve kuruluşların bağışlarıyla gerçekleştirdik. Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim krizi ile mücadele ancak tüm kurum ve kuruluşların, STK, özel sektör ve kamu kuruluşlarının işbirliğiyle mümkün. Banvit BRF Ormanları projesi de bu işbirliklerinin en güzel örneklerinden birisi." değerlendirmesinde bulundu.