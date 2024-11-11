Banvit BRF, Aydın'da 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Banvit BRF, Aydın'da 10 Bin Fidan Dikti

Banvit BRF, 'Banvit BRF Ormanları' projesi ile Aydın'da 10 bin fidan daha toprakla buluşturdu.

11.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Banvit BRF, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Banvit BRF Ormanları" projesiyle Bandırma, Elazığ, Manisa ve İzmit'ten sonra şimdi de Aydın'da 10 bin fidanı daha toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Banvit BRF, toplam 50 bin ağaçlık "Banvit BRF Ormanları" projesini 60 bin ağaca yükselten bir adım attı.

Banvit BRF, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Aydın'ın Köşk ilçesindeki ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanlık yeni Banvit BRF Ormanı'nı oluşturdu.

İlk olarak 2021'de ana üretim kampüsünün bulunduğu Bandırma'nın, Sahil Yenice Mahallesi ağaçlandırma sahasında Orman Genel Müdürlüğü destekleri ile 20 bin ağaçlık "Banvit BRF Ormanları" projesini hayata geçiren şirket, 2022'de Ege Orman Vakfı işbirliğinde Elazığ-Maden ve Manisa- Yunt Dağı ağaçlandırma sahaları ile 2023'de İzmit- Taşköprü'de toplam 30 bin fidanı daha toprakla buluşturmuştu. Şirket Aydın-Köşk'deki yeni orman sahası ile birlikte Banvit BRF Ormanları'nı 60 bin ağaca ulaştırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, sürdürülebilirlik alanındaki toplumsal katkılarından ötürü mutluluk duyduklarını belirtti.

Gündüz, sürdürülebilirliğin hem dünya hem de gelecek nesiller adına taşıdığı değeri bildiklerini ve bu konuyu sorumlulukları arasında gördüklerini vurguladı.

Şirket olarak benimsedikleri "Net Sıfır" hedefi doğrultusunda hayata geçirdikleri diğer projelerinin yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Banvit BRF Ormanları projemizle 4 yılda ülkemizin 5 farklı noktasında 60 bin fidanı toprakla buluşturmaktan ötürü mutluyuz. Orman Genel Müdürlüğü ile Ege Orman Vakfı'na kıymetli destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Banvit BRF Ormanları projemizi ülkemizin farklı bölgelerinde de hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk de Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokoller çerçevesinde gerçekleşen ormanlaştırma çalışmalarında bugüne kadar 14 milyondan fazla fidanın ağaç olup ormana karışmasına destek verdiklerinin altını çizdi.

Öztürk, "Bu çalışmalarımızı Banvit BRF gibi dünyanın geleceğini önemseyen ve bu konuda çaba gösteren kişi ve kuruluşların bağışlarıyla gerçekleştirdik. Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim krizi ile mücadele ancak tüm kurum ve kuruluşların, STK, özel sektör ve kamu kuruluşlarının işbirliğiyle mümkün. Banvit BRF Ormanları projesi de bu işbirliklerinin en güzel örneklerinden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Banvit, Güncel, Çevre, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Banvit BRF, Aydın'da 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Banvit BRF, Aydın'da 10 Bin Fidan Dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.