Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

06.06.2022 11:09
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hasat dönemi için açıklanan buğday-arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hasat dönemi için açıklanan buğday-arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, fiyatların tüm çiftçiler için hayırlı olması temenisinde bulundu.

Konya'nın, binlerce yıllık geçmişiyle tarihin her döneminde üreten bir şehir olduğuna, günümüzde de bu vasfını devam ettirdiğine dikkati çeken Altay, verilen tarım destekleriyle çiftçilerin yüzünün güldüğünü ifade etti.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hasat dönemi için açıkladığı sert ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 1000 lira prim desteğiyle 7 bin 50 lira olurken, arpa alım fiyatı da ton başına 500 lira prim desteğiyle 6 bin lira olmuştur. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

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