Başkan Doğan: Samsun\'da İş İmkanları Artacak

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tek gayemiz, Samsun'umuzun evladı çalışmak için başka şehre gitmek zorunda kalmasın; doğduğu memleket, doyduğu memleket olsun" dedi.

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi(OSB) toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Başkan Halit Doğan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı ve Havza OSB ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Doğan, "Öncelik iş, öncelik AŞ vizyonuyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Tek gayemiz, Samsun'umuzun evladı çalışmak için başka şehre gitmek zorunda kalmasın; doğduğu memleket, doyduğu memleket olsun diyedir. Bu noktada da elimizden gelen gayreti gösteriyor; Samsun'umuza, hemşehrilerimize hizmet etmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN