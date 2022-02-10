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Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma - Son Dakika

Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma

10.02.2022 17:55
Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasındaki işbirliği protokolü sonrasında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in enerji verimliliği...

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasındaki işbirliği protokolü sonrasında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in enerji verimliliği ölçümlerine başlandı.

Enerji verimliği tespitleri için hazırlanan iş birliği protokolüne dün imza atan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, bugün sahaya indi. DTO Başkanı Erdoğan, enerji ölçümlerinin gerçekleştirildiği tesisleri ziyaret etti. Ziyaretlerde Makine Mühendisi Zekai Göksel Parlar, elektrik, su ve doğal gaz kullanımındaki enerji kayıplarını inceleyip tespit etti.

"Enerji tüketiminde, üst düzey verimliliğe ulaşmalıyız"

İşletmelerin enerji ile ayakta kaldığını söyleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Enerji olmadan üretim olmaz. Enerjiyi tüketirken üst düzey verimlilik sağlamalıyız ki maliyetimiz azalsın. Biz, bu amaçla Makine Mühendisleri Odamız ile iş birliğine gittik. Bu kapsamda ilk olarak üye iş yerlerimizin enerji verimliliği ölçüldü. Bu protokolümüzün doğrultusunda yürüteceğimiz faaliyetlerimiz, enerji konusunda hem firmamız hem ilimiz hem de ülkemize önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

"El birliği ile sanayicilerimize destek oluyoruz"

Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk ise, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında sanayicilere destek olma imkanı yakaladıklarını belirtti. Enerji ölçümlerinin firmalara birer rapor halinde sunulacağını da ifade eden Öztürk, bu kapsamda iyileştirme yapılması gereken hususları da aktaracaklarının altını çizdi.

Başkan Erdoğan ile Şube Başkanı Öztürk'e, DTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yöneticisi Ayşegül Çivi ile Denizli ABİGEM AŞ Direktörü Sıdıka Arıkan ve Makine Mühendisi Zekai Göksel Parlar eşlik etti. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma
Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma

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Makine Mühendisleri Odası, geri dönüşüm, Denizli, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma - Son Dakika Ekonomi


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