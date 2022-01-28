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Başkan Sarı: "5 yıldızlı otelin projesi onaylandı" - Son Dakika

Başkan Sarı: "5 yıldızlı otelin projesi onaylandı"

28.01.2022 10:36
Başkan Sarı: "5 yıldızlı otelin projesi onaylandı"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte inşa edilecek 5 yıldızlı otel projesinin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısında onaylandığını açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte inşa edilecek 5 yıldızlı otel projesinin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısında onaylandığını açıkladı.

Amasya Belediyesi'nin arsasını satın alarak kazandırdığı alan üzerine kurulacak 5 yıldızlı marka otelin, uzun ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan projesinin onaylanmasının ardından ihale ve inşaat aşamasına geçilecek. Hilton Gardenn Inn Otelinin projesi için çok emek verdiklerini belirten Başkan Sarı, ilk kazmanın çok yakın zamanda vurulacağını söyledi.

Mevcut belediye binasında bulunan tüm birimlerin 55 Evler Mahallesi'ndeki kültür merkezine taşınarak hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, "Amasya'yı turizm merkezi haline getirebilmek için uluslararası bir otelin şehir içinde olması gerekiyordu. Biz geldiğimizde ne söyledik. 'Şehrimiz açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz. Mevcut belediye binamızı otele dönüştüreceğiz' dedik. Yani bu şehre turist getirmek istiyoruz. Biz 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip bir şehiriz. Onun içinde bacasız sanayi dediğimiz turizmden payımızı almadığımıza inanıyoruz. Hatta ve hatta hiç almadığımıza inanıyoruz. Turisti buraya çağırabilmemiz için önce alt yapımızı oluşturmamız lazım. Vatandaşlarımızın şehrimizi tanıyabilmeleri, gezip görebilmeleri ve konaklayabilmeleri gerekmektedir. Bu manada da şehirde güzel bir otel olması lazım. Uluslararası bir otel zincirine sahip olması lazım. Uluslararası otel zincirleri müşterileri kendileri getirirler. Yani Amasya'yı dünyaya entegre edeceğiz" diye konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı: 5 yıldızlı otelin projesi onaylandı
Başkan Sarı: 5 yıldızlı otelin projesi onaylandı

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Mehmet Sarı, Samsun, Amasya, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sarı: '5 yıldızlı otelin projesi onaylandı' - Son Dakika Ekonomi


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