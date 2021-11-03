Üye Girişi
Başkan Uysal: "30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık" - Son Dakika

Başkan Uysal: "30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık"

03.11.2021 17:34
Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 yıl içinde gerçekleştirilen kamu harcamalarının, bugün değerinin 850 milyona ulaştığını belirterek, "Yaptığımız her şeyi müteahhitlik hizmeti olarak alsak 2 milyar lira. İşini ciddiye alan, milleti ciddiye alan her siyasetçi gelip inceleyebilir.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 yıl içinde gerçekleştirilen kamu harcamalarının, bugün değerinin 850 milyona ulaştığını belirterek, "Yaptığımız her şeyi müteahhitlik hizmeti olarak alsak 2 milyar lira. İşini ciddiye alan, milleti ciddiye alan her siyasetçi gelip inceleyebilir. Sahada da doğru mu değil mi kontrol edebilir. Biz de 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir dönemin bütçesiyle yapmış bir belediyeyiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclisi, 27 gündem maddesini görüşmek üzere belediye hizmet binası kültür salonunda gerçekleştirildi. Mecliste, siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından Başkan Uysal, son dönemde "Muratpaşa'da ve Konyaaltı'nda sabit fikirle oy veriliyor. Yatırım yok" şeklinde bir iddianın dillendirildiğini söyledi.

Kamu hizmetlerini "yatırım" olarak nitelemenin yanıltıcı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Yatırım, somut, iktisadi bir laftır. Ama kamu adına, durmadan bina yapıp, yol yapıp buna 'Yatırım' diyorsanız kelimeyi gözden geçirmeniz lazım. Çünkü dönüşte ülke, şehir olarak bir şey kazanmıyoruz. Bu bir harcama. 'Yatırım' dediğiniz şey net bir harcama" diye konuştu.

"Para ihtiyaçlara yatırılır"

Harcamaların da toplumun ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, "İlla 'Bir inşaat göstereyim' diyen kamu hizmeti yaklaşımımız yoktur. Olmasını da dünyanın hiçbir yerine de tavsiye etmeyiz. Bu kafa, çok şey kaybettiriyor. Bütün değerlerimizi kaybettiriyor. Çok yoruyor milleti. Hırpalıyor. Para, ihtiyaçlara yatırılır" şeklinde konuştu.

Muratpaşa'nın temel anlayışının da bu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Geçmiş yıllarda, doğalgaz beraberinde çok büyük bir yol altyapı yenilenmesi gerektireceği için uygun görülmemişti. Biz göreve gelir gelmez kabul ettik ve programladık. Biliyorsunuz, birçok kurum bütçesinin 5 katı, 7 katı borçlanır. 5 yıllığına seçilmiş belediye başkanı 30 yıllık borçla belediyeyi bırakır. Sanki 30 yıllığına seçilmiş gibi. Biz de 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir dönemin bütçesiyle yapmış bir belediyeyiz" dedi.

"Tek tek anlattı"

Başkan Uysal, bugün, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin (ASSİM) 73 milyon lira, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin 64 milyon liralık projeler olduğunu kaydetti. Kreşler, spor salonları, yer altı çöp konteynerleri, evde bakım hizmeti gibi daha birçok çalışma için yapılan harcamanın işçilik bedeli de dahil 843 milyon liraya ulaştığını aktaran Ümit Uysal, "Bazılarının yaptığı gibi açık ihale yapsak, yaptığımız her şeyi müteahhitlik hizmeti olarak alsak 2 milyar lira. Rakamlar burada. İsteyen her siyasetçi gelip inceleyebilir. Sahada da doğru mu değil mi kontrol edebilir" dedi.

"Açık davet"

Kamu hizmetinin asla 'kuru gürültü' olmadığını dile getiren Başkan Uysal, yapılan her harcamanın kamuya faydası olması gerektiğini söyledi. Ayrıca kamu harcamalarının sistematik olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Tasarruflu olacaksınız. Milletin bütçesini milletin ihtiyaçlarına harcayacaksınız. O yüzden konuşurken bilerek, aklı başında ve daha ciddi olmakta fayda var. İşini ciddiye alan, milleti ciddiye alan siyasileri gelip incelemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal: 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık
Başkan Uysal: 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık
Başkan Uysal: 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık

Ümit Uysal, Muratpaşa, Yatırım, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Uysal: '30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanık kokusu alan arkadaşı durumu fark etti! Elektrikli battaniye ile uyuyan adam hayatını kaybetti 17:38 Yanık kokusu alan arkadaşı durumu fark etti! Elektrikli battaniye ile uyuyan adam hayatını kaybetti Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor 17:08 Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
17:38 Yanık kokusu alan arkadaşı durumu fark etti! Elektrikli battaniye ile uyuyan adam hayatını kaybetti
17:37 Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek
17:18 Altının kilogramı 552 bin 500 liraya çıktı
17:07 Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor
17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek
16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek         
17:37
Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek         
17:00
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 17:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Uysal: "30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement