Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası Başkanlığına Fildişi Sahilli Brou getirildi

Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Başkanlığına Jean-Claude Kassi Brou getirildi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Dönem Başkanı Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından, halihazırda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı olan 69 yaşındaki Brou'nun BCEAO Başkanlığına getirildiğini duyurdu.

Fildişi Sahilli Brou'nun, yeni görevine başlaması için 2018'den bu yana bulunduğu ECOWAS'taki pozisyonundan ayrılması gerekiyor.

Brou, Fildişi Sahili hükümetinde Sanayi ve Maden Bakanı olarak da görev yapmıştı.

BCEAO Başkanı Tiemoko Meyliet Kone'nin Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasıyla bu koltuk 21 Nisan'da boşalmıştı.

Merkezi Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan BCEAO, resmi para birimi CFA Frangı olan UEMOA üyesi 8 ülkenin (Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo) merkez bankası olarak görev yapıyor.