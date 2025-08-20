Batıçim 2025 İlk Yarısını Güçlü Geçirdi

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., 2025 yılı ilk yarısına ilişkin faaliyet ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, FAVÖK'ünü 622 milyon TL'ye çıkarırken FAVÖK marjını yıllık bazda yüzde 10 seviyesinde korudu. Aynı dönemde bilanço yapısı güçlendirilerek konsolide borçlulukta yüzde 12 azalma kaydedildi.

Ege Bölgesi'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun bünyesinde yer alan Batıçim, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, çimento ihracat satışlarında yaklaşık yüzde 14,8 artış elde edilirken, liman operasyonlarında ise elleçleme hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında derinleşme stratejisinin etkisiyle ihracat odaklı büyüme ivmesini koruyan Batıçim, böylece dış pazarlardaki payını artırmayı sürdürdü.

Finansal göstergeler güçlendi

Satış fiyatlarındaki stratejik artışlar, enerji maliyetlerindeki sıkı kontrol, alternatif yakıt kullanımının artırılması ve Batıliman'daki yatırımların katkısıyla şirketin operasyonel ve finansal göstergeleri güçlendi. Enflasyon muhasebesi uygulanmış TFRS sonuçlarına göre şirketin brüt kar marjı yüzde 11,7, FAVÖK marjı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış nominal TFRS verilerinde ise brüt kar marjı yüzde 20, FAVÖK marjı yüzde 13, amortisman hariç brüt kar marjı ise yüzde 24 seviyesine ulaştı.

2025 yılı içinde duyurulan stratejik dönüşüm süreci kapsamında Batıçim, çimento faaliyetlerini Batısöke çatısı altında toplamayı hedefliyor. Böylece daha yalın, etkin ve karlı bir organizasyon yapısı oluşturulacak. Batıçim ayrıca, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde uzun vadeli planları çerçevesinde çeşitli projeler geliştirmeyi ve bu amaçla gayrimenkul fonları kurmayı hedefliyor. Şirketin bağlı ortaklığı Batıliman'ın Aliağa'daki 65 bin metrekarelik arazisi üzerinde yıllık 2 milyon ton kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi için ÇED başvurularının tamamlanması planlanıyor.

"Yılı güçlü bir finansal performansla kapatacağız"

2025 yılı ilk yarı sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, yılı güçlü bir finansal performansla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Candaş, gelecek hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz güçlü performansın ardından, ikinci yarıda da aynı ivmeyi koruyarak bütçe hedeflerimizin üzerine çıkmayı amaçlıyoruz. Ciro, FAVÖK ve net karda öngörülen seviyelerin üzerinde sonuç elde etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Stratejik dönüşüm sürecimiz, ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ve yatırımlarımızın katkısıyla, yılın tamamını güçlü bir finansal ve operasyonel performansla kapatacağımıza inanıyoruz. Ege Bölgesi'nin köklü bir sanayi topluluğu olarak, istihdamdan tedarik zincirine ve liman operasyonlarına kadar bölge ekonomisine sağladığımız katkıyı her geçen gün artıracağız." - İSTANBUL