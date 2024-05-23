Batman'ın Sason ilçesinde arıcılar yüksek rakımlı dağlara çıkarak organik bal üretecek - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'ın Sason ilçesinde arıcılar yüksek rakımlı dağlara çıkarak organik bal üretecek

Batman\'ın Sason ilçesinde arıcılar yüksek rakımlı dağlara çıkarak organik bal üretecek

Batman'ın Sason ilçesinde arıcılık yapan birçok arıcı, daha kaliteli bal üretebilmek için son hazırlıklarını tamamlayarak yüksek rakımlı dağlara çıkacak. Sason balının özelliği, yüksek miktarda dağlarda bulunan zengin bitki türlerinden kaynaklanıyor. Arıcılar, geçen yıl elde ettikleri yüksek kalitedeki balı bu yıl geçerek daha organik bal elde etmeyi hedefliyor.

23.05.2024 09:17
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Batman'ın Sason ilçesinde organik bal üretimi yapan arıcılar, daha kaliteli bal üretebilmek için son hazırlıklarını tamamlayarak yüksek rakımlı dağlara çıkacak.

Sason'da arcılık yaparak geçimini sağlayan birçok arıcı, ilkbaharın ardından karların erimesiyle birlikte zengin bitki florası bulunan yüksek rakımlı dağlara çıkarak kara kovanlarda organik bal üretimi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl, Sason balında yapılan analiz raporunda balın 1454 prolin, 50,1 diastaz enzim değerli olduğu ortaya çıkmasının ardından bu yılda bu sonuçları geçmek için yaylalara çıkmaya hazırlandıklarını belirten genç arıcı Alptuğ Belge, "Ben geçen yıl devletin verdiği destek sayesinde bal üretimine başladım. Geçen yıl 3 kovanla başlattığım arı besiciliğini geliştirerek bu yıl 50 kovan arım oldu. Amacımız tamamen yüzde 100 organik bal elde edebilmektir. Bunun için son hazırlıklarımızı tamamlayarak yüksek yaylalara çıkacağız. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz yüksek kalitedeki balı bu yıl geçerek daha organik bal elde etmektir. Şifalı olan balımızı herkese ulaştırmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Dağlardaki zengin bitki türlerinden faydalanmak istiyoruz"

25 yıldır arı besiciliği yaparak organik bal üretimi yaptığını belirten arıcılardan Ekrem Yalçın, "Yüksek dağlarda bulunan kekik sayesinde çok kaliteli bal elde edebiliyoruz. Sason balının özeliği yüksek miktarda dağlarda bitki türünün olmasından kaynaklanıyor. Sason balının üzerinde bal tanımıyorum" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Sason, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'ın Sason ilçesinde arıcılar yüksek rakımlı dağlara çıkarak organik bal üretecek - Son Dakika

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