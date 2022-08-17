Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği - Son Dakika
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Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği

17.08.2022 15:02
Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği

Batman'ın Sason ilçesinde arı besiciliği yapan 261 bal üreticisine 42 ton 250 kilogram toz şeker yardımı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde arı besiciliği yapan 261 bal üreticisine 42 ton 250 kilogram toz şeker yardımı yapıldı.

Sason kaymakamlığı tarafından dağıtılan toz şeker, arıcılıkta faaliyet gösteren 261 üreticiye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde 845 çuval toplam 42 ton 250 kilogram şeker, üreticilere teslim edildi. Dağıtılan toz şekerin yüklerini hafiflettiğini belirten arı besicileri, Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Batman, Sason, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği - Son Dakika
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