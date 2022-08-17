Sason kaymakamlığı tarafından dağıtılan toz şeker, arıcılıkta faaliyet gösteren 261 üreticiye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde 845 çuval toplam 42 ton 250 kilogram şeker, üreticilere teslim edildi. Dağıtılan toz şekerin yüklerini hafiflettiğini belirten arı besicileri, Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti. - BATMAN

Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp 'namus için' dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği - Son Dakika

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