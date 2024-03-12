Bayburt\'a Son 21 Yılda 12 Milyar TL\'lik Yatırım Yapıldı

Bayburt'a, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'ta hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bayburt'a son 21 yılda DSİ tarafından 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığını belirten Balta, baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi, HES olmak üzere 87 tesis inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını vurguladı.
Kentte 2003'ten bugüne kadar 11 baraj ve 1 göletin tamamlandığını aktaran Balta, "Tamamladığımız bu tesislerimizle 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'ta hali hazırda inşaat aşamamızda 9, planlama ve proje aşamasında 6 barajımız bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet inşaat aşamasında ve 2 adet de planlama ve proje aşamasında göletimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Balta, Bayburt'ta inşa edilen baraj ve göletlerin faydaya dönüşebilmesi için modern sulama tesisleri de inşa ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bayburt'ta 2003'ten bugüne kadar 16 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 177 bin 80 dekar zirai tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 885 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt'ta işletme halinde 16, inşaat aşamasında 5, planlama ve proje aşamasında 13 sulama tesisimiz bulunmaktadır. Ayrıca yatırım programında da 1 sulama tesisimiz bulunmaktadır."
Kente yapılan taşkın kontrol projelerine ilişkin de bilgi veren Balta, 2003'ten bugüne kadar tamamlanan 53 dere ıslahı ile Bayburt şehir merkezinin yanı sıra 60 yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, 10 taşkın kontrol işinin devam ettiğini ve 4 taşkın kontrol projesinin de yatırım programında bulunduğunu aktardı.
Balta, kent merkezinden geçen Çoruh Nehri üzerine uzun yıllar önce yapılan kesiti yetersiz eski köprüleri yıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Şu an da Bayburt'un sembolü haline gelen Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa ediyoruz. Çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa, araç köprülerimiz ise 13 metre genişlik ve 36 metre açıklığa sahip olacaktır. Yaya köprülerimizin temellerini tamamladık. Çelik konstrüksiyon malzemelerin montajı yapılacak. Araç köprülerimizden de birisinin bağlantı yolları hariç tamamladık. Söz konusu köprü çalışmalarımız mevsim şartlarına göre devam etmektedir. Tamamlandığında ise köprülerimiz Çoruh Nehri'nin güzelliğine güzellik katacaktır."
Bayburt'ta 22 yerleşim biriminin arazi toplulaştırmasından faydalandığını belirten Balta, 356 bin 510 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili gerçekleştirdiklerini aktardı.
Balta, kentteki yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Bayburt'ta son 21 yılda 3 HES tesisini işletmeye aldık. Bu 3 HES tesisimizin kurulu gücü 25,73 megavat, yıllık enerji üretimi ise 95,55 milyon kilovatt saattir. Bayburt'ta planlama ve proje aşamasında ise 2 HES tesisimiz bulunmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Bayburtluların özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan vatandaşlarımızdan almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Bayburt'a Son 21 Yılda 12 Milyar TL'lik Yatırım Yapıldı - Son Dakika
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