Bayburt Kale markasıyla pestil ve köme ürünleri satışa sunuldu

Ekonomi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde kurulan pestil ve köme tesisinde kadınların ürettiği 8 çeşit ürün, "Bayburt Kale" markasıyla yurt içinde satışa sunuldu.

Toprak kalitesi yüksek, su ve hava kirliliği az olan, pestil ve köme imalatında kullanılan meyvelerin yetiştiriciliği için uygun konumdaki Demirözü'nde, belediyenin girişimiyle, KUDAKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde üretim tesisi kuruldu.

Pestil ve köme için gerekli ürünlerin ilçedeki üreticilerden satın alındığı tesiste, 16'sı kadın 20 kişi istihdam ediliyor.

Ocak 2024'te faaliyete başlayan 500 metrekarelik işletmede ilk ayda, Bayburt'un yanı sıra çevre illerden temin edilen dut, kuşburnu ve ceviz gibi ürünler kullanılarak 30 ton köme ve pestil üretildi.

"Bayburt Kale" markasıyla yurt içinde piyasaya sürülen 8 çeşit ürünün, yakın zamanda yurt dışına ihracı için de harekete geçilmesi planlanıyor.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, ilçede üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gürer, 2 bin 400 nüfuslu ilçede böyle tesisler kurmanın kolay olmadığını belirterek, "20 kişi burada işe başladı. Bu sayı 40-45'lere çıkacak. İlçemizde işsiz nüfus sorununu da çözmüş oluyoruz. Doğadan toplayacağımız kuşburnu, yine ilçemizde yetişen dut, ceviz gibi ürünleri de ekonomiye kazandırmış olacağız." dedi.

İşçilerden Zeynep Ağar da tesisin kurulmasıyla ilçedeki işsiz kadınlara çok güzel bir imkan sağlandığını ifade etti.

Çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ağar, yöresel ürünler üreterek hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de meslek öğrendiğini kaydetti.

Ustalardan Resul Ekrem Örnek ise tesisin ilçeye ekonomik olarak çok şey kazandıracağını, çalışanlara yeni bir meslek öğretmekten de mutlu olduğunu söyledi.