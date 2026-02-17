Bayburt'ta Hayvancılığa destek projesi tamamlandı - Son Dakika
Bayburt'ta Hayvancılığa destek projesi tamamlandı

Bayburt'ta Hayvancılığa destek projesi tamamlandı
17.02.2026 19:18
Bayburt'ta hayvancılık için 67 bin 294 çuval yem dağıtıldı, üreticilere ekonomik katkı sağlandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi" kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik hayvan yemi desteği tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, proje ile hayvancılık işletmelerinin yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretim kapasitesinin korunması ve verimliliğin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve üreticilere ekonomik katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Proje kapsamında 50 milyon lira bütçe ile 67 bin 294 çuval (3 bin 365 ton) hayvan yeminin, 181 köyde faaliyet gösteren 2 bin 601 hayvancılık işletmesine ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, projeden faydalanan üreticilere bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Hayvancılığa destek projesi tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayburt'ta Hayvancılığa destek projesi tamamlandı - Son Dakika
