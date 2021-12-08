Bayburtlu Bacılar Kooperatifi üyeleri Vali Epcim'le bilgi alışverişinde bulundu

Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Vali Cüneyt Epcim'le bilgi alışverişinde bulundu.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette kooperatif çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim ziyarette Bayburt'ta iki kadın kooperatifinin kuruluşuna öncülük edildiğini ve bu girişimlerden iyi sonuçlar elde etmeyi umut ettiklerini söyledi. Kooperatiflerin henüz yolun başında olduklarını ifade eden Vali Epcim, kadın girişimcilerin gelir düzeyindeki artışın kooperatifleşme yöntemiyle daha sağlıklı olacağına vurgu yaptı.

Kooperatif çatısı altında birleşen kadınların başarılı çalışmalara imza attığına işaret eden Vali Epcim, bunun son örneğini İstanbul'da düzenlenen Bayburt Tanıtım Günleri etkinliklerinde gördüklerini belirtti.

Vali Epcim, kat edilen mesafenin gelecek yıllarda daha güzel gelişmelerin önünü açacağına vurgu yaptı. Kooperatif üyelerine emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "İnşallah bir kalkınma modeli ve kadınlarımız için bir aile destek fonu bu çalışmalardan oluşur. Türkiye'de bu konuda çok başarılı örnekler var. Bu örneklerden de yararlanarak inşallah güzel bir iş çıkartırız" dedi.

Vali Epcim, ilerleyen süreçte de kadın kooperatiflerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Heyet adına söz alan Feryal Haşlak da Vali Cüneyt Epcim'e teşekkür ederek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ziyaret kooperatif çalışmalarına yönelik bilgi alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - BAYBURT