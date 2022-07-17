Bayram tatilinde 'sıvı teması' kaynaklı telefon arızaları arttı - Son Dakika
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Bayram tatilinde 'sıvı teması' kaynaklı telefon arızaları arttı

17.07.2022 13:47
Bayram tatilinde 'sıvı teması' kaynaklı telefon arızaları arttı

Kurban Bayramı tatilini deniz kıyısında geçiren vatandaşların tatil dönüşü telefon tamirine yoğun talep gösterdiğini belirten telefoncu Korkmaz Sönmez, arızaların sıvı teması ve düşme kaynaklı olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı tatilini deniz kıyısında geçiren vatandaşların tatil dönüşü telefon tamirine yoğun talep gösterdiğini belirten telefoncu Korkmaz Sönmez, arızaların sıvı teması ve düşme kaynaklı olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı tatilini deniz kıyısında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son günlerinde ise telefoncular, arıza nedeniyle tamire yoğun talep olduğunu dile getirdi. Eskişehir'de telefon tamiri yapan Korkmaz Sönmez, son günlerde tamir için getirilen akıllı telefonların arızalarının genellikle sıvı temasından kaynaklandığını söyledi. Sıvı temasının yanında düşme kaynaklı arızaların da yoğunlukta olduğunu dile getiren Sönmez, mesailerinin büyük bölümünü tamire ayırdıklarını kaydetti.

"En fazla sıvı temasından kaynaklı arızalar geliyor"

Tatilden dönenlerin sıvı teması nedeniyle arızalı cihazlarını getirdiğini aktaran Korkmaz Sönmez, "Bayram tatili sonrasında cihaz tamiri için gelen müşterilerimizin sayısı bir hayli arttı. Günde neredeyse 20'ye yakın telefon geldiği oldu. Akıllı telefon tamiri dikkat ve hassasiyet gerektiren bir iş. Dolayısıyla tamire gelen cihaz sayısı fazla olunca mesaimizin büyük bölümünü tamire ayırmak durumunda kalıyoruz. Şu dönemde satıştan çok tamire yöneldik. Telefonunu getirenlere ne sorunu olduğunu sorduğumuzda 'denize girerken telefon cebimde kalmış', 'sahilde yürürken denize düşürdüm', 'havuza düştü' gibi cevaplar alıyoruz. En fazla sıvı temasından kaynaklı arızalar geliyor. Yere düşme sonucunda darbeden kaynaklanan arızalar da çok geliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Cep Telefonu, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram tatilinde 'sıvı teması' kaynaklı telefon arızaları arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinde 'sıvı teması' kaynaklı telefon arızaları arttı - Son Dakika
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