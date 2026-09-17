BDDK, bankaların geri aldığı hisseleri 31 Aralık'a kadar sermaye hesabında saymayacak - Son Dakika
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BDDK, bankaların geri aldığı hisseleri 31 Aralık'a kadar sermaye hesabında saymayacak

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BDDK, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra Borsa İstanbul'dan geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Aynı paylar kredi ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi.

BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun bugünkü toplantısında, 17 Eylül tarihli ve "E-24049440-045.01-203166" sayılı yazı incelendi.

Buna göre, payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların, 16 Eylül'den sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık'a kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verildi.

Ayrıca söz konusu payların Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuBorsa İstanbulEkonomiEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: BDDK, bankaların geri aldığı hisseleri 31 Aralık'a kadar sermaye hesabında saymayacak - Son Dakika
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