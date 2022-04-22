Bddk, Hayat Katılım Bankası'nın Kuruluşuna İzin Verdi - Son Dakika
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Bddk, Hayat Katılım Bankası'nın Kuruluşuna İzin Verdi

22.04.2022 10:34
Bddk, Hayat Katılım Bankası'nın Kuruluşuna İzin Verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari 1,5 milyar TL sermayeli ve ‘Hayat Katılım Bankası A.Ş.’ unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari 1,5 milyar TL sermayeli ve 'Hayat Katılım Bankası A.Ş.' unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararında bankanın, Hayat Holding A.Ş., Hayat Kimya A.Ş., As Tüketim Malları A.Ş., Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. ve Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi.

BDDK'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan diğer bir kararıyla da Garanti Bankası A.Ş.'ye, iç kontrol sistemine ilişkin süreçlerde iştirak ve bağlı ortaklıklarına destek/danışmanlık hizmeti sağlama izni verildi.

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Katılım Bankası, Türk Lirası, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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