Belçika'da inşaat şirketlerinin yarıdan fazlası projeleri durdurdu

Belçika'da faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin yüzde 53'ü tedarik sorunları ve artan maliyetler gibi sebeplerle projeleri durdurma kararı aldı.

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, müteahhitlerin yüzde 40'ının yapı malzemeleri tedarikindeki sorunlar, yüzde 25'inin malzeme fiyatları nedeniyle işe ara verdiğine işaret edilerek, yapı malzemelerinin fiyatı ve teslimatı açısından işlerin iyiye gitmediği kaydedildi.

İnşaatçıların yüzde 30'unun müşterilerinin talebi nedeniyle işleri geçici bir süre askıya aldığı ifade dilen açıklamada, bunun mali ve teknik sebeplerden kaynaklandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, inşaat şirketlerinin yarıdan fazlasının teslimat sorunları, yüksek malzeme fiyatları, müşteri isteği ve yüksek enerji fiyatları gibi çeşitli nedenlerle gelecek 3 ay içinde bir veya daha fazla şantiyeyi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı belirtildi.