Belçika’da Sıcaklık Rekoru: 35,7 Derece

Belçika'nın Uccle kentindeki referans ölçüm istasyonunda bugün sıcaklık 35,7 dereceye ulaşarak 2026'nın en yüksek seviyesine çıktı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) meteoroloğu David Dehenauw, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki Uccle istasyonunda bugün öğleden sonra hava sıcaklığının 35,7 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Böylece bugünün ülkede yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Dehenauw, yılın önceki en sıcak gününün, 35,5 derece olan 26 Haziran'da yaşandığını anımsattı.

Dehenauw, Uccle'de 14 Ağustos için günlük sıcaklık rekorunun da kırıldığını, bu tarihe ait önceki rekorun 2022'de ölçülen 31,9 derece olduğunu belirtti.

Ülkede devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle bugün itibarıyla resmi olarak sıcak hava dalgasına girildi.

Belçika'da resmen sıcak hava dalgası ilan edilmesi için en az 5 gün üst üste sıcaklığın 25 derece veya üzerinde seyretmesi ve bu süre içinde en az 3 günün 30 derece veya üzerine olması gerekiyor.

Uccle'de sıcaklık çarşamba günü 31,3, perşembe günü ise 34,6 derece olarak ölçülmüştü. Bugün sıcaklığın yeniden 30 derecenin üzerine çıkmasıyla sıcak hava dalgası için gerekli koşullar karşılanmış oldu.

Mevcut sıcak hava dalgasının 16 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Belçika'nın büyük kısmında turuncu sıcaklık alarmı da verilmiş durumda. Bu alarm yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviyede, vatandaşların önlem alması ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu uyarıda, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması tavsiye ediliyor.