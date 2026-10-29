Belçika'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 5,26'ya çıktı, Nisan 2023'ten beri zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 5,26'ya çıktı, Nisan 2023'ten beri zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışla ekimde yüzde 5,26'ya yükseldi. Eylülde yüzde 4,69 olan oran böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 33,22'ye çıktı.

Belçika'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 5,26'ya çıktı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da eylülde yüzde 4,69 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 5,26'ya yükseldi.

Ülkede yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0,91 arttı.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 2,8 seviyesinde ölçüldü.

Ekim ayında en belirgin fiyat artışları doğal gaz, elektrik, özel konut kiraları, kalorifer yakıtı, yükseköğretim kayıt ücretleri, giyim, kamp alanları ile uçak biletlerinde gerçekleşti. Paket turlar ve otel odalarındaki fiyat düşüşleri ise endeksi aşağı yönlü etkiledi.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, eylüldeki yüzde 24,37 seviyesinden ekimde yüzde 33,22'ye çıktı. Enerjinin yıllık enflasyona katkısı 2,92 puan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 52,5, dizel yüzde 45,1, kalorifer yakıtı yüzde 30,8, benzin yüzde 28,8 ve elektrik yüzde 23,7 arttı.

Aylık bazda ise doğal gaz fiyatları yüzde 11,3, elektrik yüzde 8,5 ve kalorifer yakıtı yüzde 8,3 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
BelçikaEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:04:20. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 5,26'ya çıktı, Nisan 2023'ten beri zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android