Belçika, LNG İthalatında Rusya'ya Bağımlı Kaldı

Belçika, Orta Doğu'daki çatışmaların sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını etkilemesi nedeniyle temmuzda LNG ithalatında tamamen Rusya'ya bağımlı kaldı.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri Avrupa'ya LNG tedarikini önemli ölçüde azalttı.

Yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle Avrupalı alıcıların kış dönemi stoklarını oluşturmak amacıyla LNG alımlarını ertelemesi de tedarik yapısını değiştirdi.

Belçika'nın temmuzda ithal ettiği LNG'nin tamamı Rusya kaynaklı oldu. Ülke söz konusu dönemde Rusya'dan yaklaşık 400 bin ton LNG satın aldı. Ancak bu miktar yılın önceki aylarına göre daha düşük seviyede gerçekleşti.

Belçika'nın toplam LNG ithalatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'tan fazla azaldı.

Belçika, LNG ithalatının yanı sıra Norveç ve İngiltere'den boru hatlarıyla doğal gaz almaya devam etti.

Belçika'nın Rusya'dan LNG ithalatını sürdürmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji politikası açısından da dikkati çekti.

AB'de Rus LNG'sine ilişkin kısa vadeli sözleşmeler nisan ayından itibaren yasaklanmıştı. AB, Rus LNG'sine yönelik tam ithalat yasağını ise gelecek yıldan itibaren uygulamaya hazırlanırken, mevcut veriler Birliğin Rus LNG'sine bağımlılığının tamamen sona ermediğini ortaya koyuyor.

Bu dönemde, Orta Doğu kaynaklı arzın azalması nedeniyle Avrupalı alıcılar alternatif tedarik arayışında Rus LNG alımlarını artırdı.

Rusya, ABD'nin ardından AB'nin en büyük ikinci LNG tedarikçisi olmayı sürdürüyor. Belçika ise geçen yıl Avrupa'nın dördüncü büyük LNG ithalatçısı konumunda bulunuyordu.