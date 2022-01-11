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Belediyeye yıllık 80 milyon TL gelir getirecek GES için ilk adım atıldı - Son Dakika

Belediyeye yıllık 80 milyon TL gelir getirecek GES için ilk adım atıldı

11.01.2022 12:57
Belediyeye yıllık 80 milyon TL gelir getirecek GES için ilk adım atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve tamamlandığında yıllık 80 milyon TL ek gelir sağlayacak güneş enerji santralinin (GES) kurulumu için ilk adım atıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve tamamlandığında yıllık 80 milyon TL ek gelir sağlayacak güneş enerji santralinin (GES) kurulumu için ilk adım atıldı.

Kamu tarafından yapılacak ve yıllık 80 milyon TL gelir sağlaması planlanan 80 MW elektrik üretimi kapasiteli GES konusu meclis gündemine geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen, ilgili komisyona havale edilen GES maddesinde şu bilgiler yer aldı: "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri adına güneş enerjisi santrali projesi yapım işi için toplamda 10 ayrı bağlantı görüşü alınmış olup, döviz kuruna bağlı olarak 10-15 MW'lık kısmının yapımı için 100 milyon TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır. 2022 yılı içerisinde kullanılacak kredi için, İller Bankası'ndan, 100 milyon TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin nakdi ve gayri nakdi her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Başkan Mustafa Demir'in yetkili kılınması."

Samsun ile Endonezya'nın Semarang şehri 'Kardeş Şehir' oluyor

Endonezya'nın Semarang şehri ile Samsun'un kardeş şehir olma konusu bu ayki meclis toplantısında karara bağlanacak.

Sanayi, ticaret, turizm, liman ve lojistik, eğitim, bilim ve teknoloji ve kültür sanat mutabık kalınan alanlarda iş birliğinin uygulanması, bu niyet mektubunun taraflarca imzalanmasından en geç 1 yıl içinde kararlaştırılacak ve imzalanacak mutabakat zaptının sonuçlandırılması yoluyla gerçekleştirilecek.

Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan 'ücretsiz' yararlanması

'Kovid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler' kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların kurdukları, birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada, Cumhurbaşkanı kararına istinaden, sağlık çalışanlarının 30 Haziran 2022 tarihine kadar toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanması hususu, ilgili komisyona havale edildi.

Sokak ismi değişikliği konusunda Vezirköprü Mezraa Mahallesi'nde bulunan yolun "Yılanlı Sokak" olan adının "Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan Sokak" olarak değiştirilmesi maddesi de ilgili komisyona havale edildi.

Gündem maddeleri 14 Ocak Cuma günü mecliste ele alınacak. - SAMSUN

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyeye yıllık 80 milyon TL gelir getirecek GES için ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Belediyeye yıllık 80 milyon TL gelir getirecek GES için ilk adım atıldı - Son Dakika
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