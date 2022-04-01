Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu

01.04.2022 08:18
Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2022 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2022 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol harmanlama yükümlülüğü, 2022 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.

YORUMLAR
500
Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Benzin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 08:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement