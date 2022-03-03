Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi

03.03.2022 17:31

Bu gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece fiyatlar 19 lirayı aşmış oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışları pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

DÜN DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıta dün de zam gelmişti. Dün benzinin litresi 88 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş zamlanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi - Son Dakika


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