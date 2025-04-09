Benzine büyük indirim geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi

Benzinin litre fiyatlarına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak

09.04.2025 20:13
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Benzinin litre fiyatına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 83 kuruş, Ankara'da 47 lira 40 kuruş, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 dolar sınırına kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

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Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

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