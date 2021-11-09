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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

09.11.2021 15:40
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,60 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,60 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,602572534
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2752520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,37660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,5029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,481111092
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5529281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,0815150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0315141
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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