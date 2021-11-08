En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,16 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011148
|1,85
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,118737
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,065137
|1,08
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,064715
|1,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,058763
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,060769
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,062102
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,036460
|1,01
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018387
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,058579
|1,00
Kaynak: AA
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